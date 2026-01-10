Turista travolta in spiaggia a Cervia il ruspista Lerry Gnoli a processo

A Cervia, una turista è rimasta coinvolta in un incidente sulla spiaggia, portando il ruspista Lerry Gnoli a processo. La vicenda, che si svolge a Ravenna, prosegue con il procedimento penale ordinario, dopo il mancato ricorso all’abbreviato. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che prevede il dibattimento pubblico, senza passaggi preliminari, e sarà seguito nei prossimi sviluppi ufficiali.

Ravenna, 10 gennaio 2026 – Niente abbreviato: si va subito a processo. Anzi, si prosegue con il processo visto che il caso arrivava da giudizio immediato, rito speciale che non prevede udienza preliminare portando direttamente al pubblico dibattimento. E quello che vede imputato il 54enne Lerry Gnoli da Montaletto, partirà il 12 marzo davanti al giudice monocratico Piervittorio Farinella. L’uomo è accusato di avere investito con una ruspa il 24 maggio scorso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia. Una foto di Elisa Spadavecchia tratta dal suo profilo Facebook. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista travolta in spiaggia a Cervia, il ruspista Lerry Gnoli a processo Leggi anche: Turista travolta e uccisa dalla ruspa. Ecco la determina che autorizzava i lavori sulla spiaggia di Pinarella Leggi anche: Gnoli, al via l’udienza preliminare. Consulenze e due testimonianze per il processo in abbreviato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Turista vicentina travolta e uccisa dalla ruspa, indagato anche il figlio di Gnoli - C'è un altro indagato nel caso della turista vicentina 66enne Elisa Spadavecchia travolta e uccisa lo scorso maggio da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. rainews.it Uccisa da ruspa in spiaggia, Cervia si costituirà parte civile - Il Comune di Cervia (Ravenna) si costituirà parte civile nel futuro processo a Lerry Gnoli, il 54enne che il 4 maggio a Pinarella schiacciò e uccise con una ruspa la turista vicentina Elisa ... ansa.it Cervia, travolta e uccisa in spiaggia da una ruspa: «Indagato anche il figlio di Larry Gnoli» - C’è un secondo indagato per la morte di Elisa Spadavecchia, l’ex insegnante di inglese di 66 anni originaria di Vicenza, travolta da una ruspa in spiaggia sul litorale di Cervia lo scorso 24 maggio. corrieredibologna.corriere.it Una turista tedesca morta in Valle Maira e un francese a Bobbio Pellice, ecco chi sono le vittime delle valanghe che si sono abbattute in Piemonte. E una donna si è liberata da sola dalla neve che l'ha travolta a Pragelato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.