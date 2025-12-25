Brivio travolse e uccise Giorgia e Milena | dopo 3 mesi di carcere va ai domiciliari il dolore dei familiari

Travolte mentre andavano alla festa: la notte in cui morirono Giorgia e Milena. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre lungo via per Airuno, nella zona industriale di Brivio. Giorgia Cagliani e Milena Marangon, entrambe di Paderno d'Adda, stavano camminando sul ciglio della strada insieme a un'amica per raggiungere la festa patronale del paese. All'altezza dell'ingresso del piazzale, le due giovani sono state travolte da un furgone guidato da Krzysztof Jan Lewandowski. L'amica che era con loro è rimasta illesa. L'impatto è stato violento e fatale: per Giorgia e Milena non c'è stato nulla da fare.

