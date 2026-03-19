Gli occhi degli altri Jasmine Trinca | Quanto siamo libere di esistere a prescindere dal giudizio altrui?

A Bergamo, Jasmine Trinca ha presentato un film che affronta una storia del passato per riflettere sulle tematiche attuali, come il rapporto tra amore e violenza. L’attrice ha posto l’attenzione sul fatto che il film invita a interrogarci sulla libertà di essere noi stessi indipendentemente dal giudizio degli altri. La discussione si concentra sulla rappresentazione di situazioni complesse e sul modo in cui queste influenzano il presente.

Bergamo. “Un film che racconta di una storia del passato per riportarci al presente, interrogandoci su temi profondamenti attuali come il rapporto equivoco tra amore e violenza”. Così Andrea De Sica, regista, apre il confronto con il pubblico in seguito alla proiezione del suo nuovo film Gli occhi degli altri, trasmesso in anteprima durante la serata di martedì 17 marzo al cinema Capitol. Il film . Ambientato nell’Italia mitizzata degli anni ’60, il film racconta la storia dell’efferato delitto Casati – Stampa che sconvolse l’Italia all’inizio degli anni ’70. Tuttavia, della vicenda si conosce solo una parte frammentaria: pochi racconti, aneddoti e fotografie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Jasmine Trinca e Andrea De Sica al Capitol per la proiezione del film “Gli occhi degli altri”La celebre attrice Jasmine Trinca e il regista Andrea De Sica arrivano a Bergamo.

Tutti gli aggiornamenti su Jasmine Trinca

Temi più discussi: Gli occhi degli altri, Jasmine Trinca e Filippo Timi nel film sul delitto Casati Stampa; Una passione fatta di trasgressione e complicità che si trasforma in senso del possesso; Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri: Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un pudico e gli attori hanno avvertito la mia libertà; Jasmine Trinca e Filippo Timi in Gli occhi degli altri: Il potere cade sempre sul sesso o sulla parola di una donna che smaschera.

Gli occhi degli altri, Jasmine Trinca: Quanto siamo libere di esistere a prescindere dal giudizio altrui?Lelio, interpretato da Filippo Timi, è un ricco marchese che vive su una delle più belle isole pontine, tra feste lussuose, amicizie ostentate e battute di caccia ai mufloni. Proprio durante una delle ... bergamonews.it

Jasmine Trinca: «Ho esplorato le emozioni più estreme»Jasmine Trinca nel film Gli occhi. degli altri ispirato al delitto Casati Stampa si mette alla prova nel suo ruolo forse più trasgressivo. donnamoderna.com

Roberto Recchioni incontra Andrea De Sica e Jasmine Trinca per parlare di Gli occhi degli altri Tra cronaca, cinema e visioni, un film che scava nei meccanismi del potere, dello sguardo e del desiderio. FUORI DOMANI ALLE 12 #GliOcchiDegliAltri il nuovo fil - facebook.com facebook

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