Jasmine Trinca e Andrea De Sica al Capitol per la proiezione del film Gli occhi degli altri

L'attrice Jasmine Trinca e il regista Andrea De Sica sono arrivati a Bergamo e saranno presenti al Cinema Capitol martedì 17 marzo alle 20 per la proiezione del film “Gli occhi degli altri”. La loro presenza è prevista per una serata dedicata alla prima del film, che si svolgerà nel cinema cittadino.

La celebre attrice Jasmine Trinca e il regista Andrea De Sica arrivano a Bergamo. Saranno al Cinema Capitol martedì 17 marzo alle 20.30 in occasione della proiezione in anteprima del film “Gli occhi degli altri”. Dopo la visione del film saranno protagonisti in sala di un momento Q&A, ossia una sessione di domande e risposte interagendo con il pubblico. Il film rievoca l’eccesso e la decadenza di un’epoca attraverso uno sguardo moderno, feroce e carico di tensione. Nell’ambientazione opulenta e selvaggia di un’isola privata, proprietà di un marchese ricchissimo e annoiato, l’arrivo di Elena (Jasmine Trinca) segna l’inizio di una relazione travolgente e pericolosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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