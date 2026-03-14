dal 19 marzo al cinema gli occhi degli altri di andrea de sica con jasmine trinca e filippo timi il video di amicait

(askanews) – Rilegge liberamente la storia dei marchesi Casati Stampa Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, nei cinema dal 19 marzo. I protagonisti sono interpretati da Filippo Timi e Jasmine Trinca: lui è un ricchissimo marchese, circondato da amici blasonati e annoiati, lei una giovane e bellissima donna che arriva sulla sua isola con il marito. Tra i due scoppia una passione fatta di sesso, trasgressione, complicità, che poi si trasforma in senso del possesso e potere. GUARDA LE FOTO Jasmine Trinca, le foto più belle dell’attrice: film e capelli spettinati. Jasmine Trinca, che grazie a questa interpretazione ha vinto il premio come migliore attrice alla Festa del cinema di Roma, ha raccontato: «Lei parte come una donna libera, una donna che ha un’ambizione, probabilmente anche sociale, il che è tutto lecito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 19 marzo al cinema Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi. Il video di Amica.it

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