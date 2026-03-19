Gli finisce un ramo in testa anziano soccorso a San Giovanni Bianco

Un anziano è stato soccorso a San Giovanni Bianco dopo un incidente in giardino. Mentre stava lavorando con il figlio, l’uomo è uscito in strada per controllare il traffico e, in quel momento, un ramo dell’albero che stavano potando gli è caduto in testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato assistenza all’anziano.

INCIDENTE IN GIARDINO. Stava facendo manutenzione al giardino insieme al figlio quando, uscito in strada per verificare che non arrivasse nessuno, un ramo dell’albero che stavano potando gli è finito in testa. In ospedale un 75enne. Attimi di apprensione in zona Ronchi a San Giovanni Bianco nel primo pomeriggio di giovedì 19 marzo. Un anziano è stato colpito al capo da un ramo di un albero del suo giardino ed è stato elitrasportato in ospedale al Papa Giovanni XXIII per le cure e gli accertamenti del caso. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 13,20 e sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Bergamo con l’ambulanza e la medicalizzata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gli finisce un ramo in testa, anziano soccorso a San Giovanni Bianco Articoli correlati Leggi anche: Frontale a San Giovanni Bianco, 44enne ferito ricoverato al Papa Giovanni- Foto Leggi anche: Cade un masso in via Tasso, chiusa la strada per San Giovanni Bianco