in primavera fioriscono gli eventi

In vista della Pasqua, Cattolica si prepara a ospitare una serie di eventi programmati per la primavera, con l’intento di mettere in risalto il territorio e la cultura locale. Il calendario include iniziative diverse che coinvolgono la comunità e i visitatori, offrendo opportunità di svago e di scoperta. Le manifestazioni sono state pianificate per tutta la stagione, puntando a rendere più vivace il periodo pasquale.

Cattolica si avvicina alla Pasqua con un calendario di eventi e con l’obiettivo di valorizzare sempre di più il territorio e la sua identità. A fare il punto è l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci, che anticipa alcuni elementi della manifestazione pasquale e della strategia turistica della città. In scena un’altra edizione di Gusto di vivere (dal 4 al 6 aprile), sempre in centro, ma con alcune novità pensate per rafforzare il legame tra la città e il suo entroterra. "Il luogo resterà lo stesso di dodici mesi fa – spiega Bartolucci –, ma l’evento che porteremo sarà ancora più legato all’identità tipica della nostra terra, con protagonisti prodotti come olio e vino, ma soprattutto in buon cibo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

