Gli altri risultati Fano battuto 3-2 ma in classifica allunga fino a + 5

Nella partita di ieri, Fano ha vinto 3-2 contro gli avversari, ma in classifica ha aumentato il vantaggio fino a cinque punti. La squadra di casa ha ottenuto tre punti importanti, anche se la qualificazione matematica resta ancora lontana. La partita si è conclusa con una vittoria che permette di allungare in classifica, ma non ha ancora deciso il destino finale della stagione.

La serata di ieri non condanna matematicamente la Emma Villas Codyeco che però resta appesa ad un filo sottilissimo. Il ko di Fano al quinto set nel derby contro Macerata ha infatti permesso all’attuale terzultima di allungare su Nelli e compagni ma il +5 non ha consentito a Fano di festeggiare la salvezza. In caso di parità di punti contano prima di tutto le gare vinte e i marchigiani sono avanti 9-7. Per cui a due giornate dalla fine i biancorossoblu hanno ancora una flebilissima speranza di poter agganciare la diretta concorrente, che poi è quella che ha aperto la crisi irreversibile della formazione toscana. Era lo scorso 8 febbraio e il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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