L’Inter vince a Parma e allunga in testa alla Serie A! Il Napoli frena | risultati e classifica

Nella 19ª giornata della Serie A, l’Inter si impone a Parma, consolidando la propria posizione in testa alla classifica. Nel frattempo, il Napoli interrompe la serie positiva, fermato da un risultato negativo. Ecco una panoramica dei risultati e delle posizioni aggiornate delle squadre coinvolte, in un momento cruciale della stagione.

Oggi si sono disputate cinque partite valide per la 19ma giornata della Serie A, con la sfida a distanza tra l’Inter e il Napoli. I neroazzurri hanno vinto per 2-0 sul campo del Parma, mentre i Campioni d’Italia hanno pareggiato per 2-2 contro il Verona allo Stadio Maradona. L’Inter ha così allungato in testa alla classifica: 42 punti contro i 38 del Napoli, in attesa della risposta del Milan, che domani sera incrocerà il Genoa a San Siro. A trascinare gli uomini di Chivu sono state le reti di Dimarco al 42? e di Thuram in pieno recupero, mentre la formazione allenata da Conte si è trovato sotto per 2-0 dopo le reti di Frese al 16? e Orban al 27?, riuscendo a rimontare nella ripresa con le stoccate di McTominay al 54? e Di Lorenzo all’82mo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

