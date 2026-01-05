Nel confronto di cartello della prima giornata del girone di ritorno di Serie D, il Desenzano ha superato 1-0 il Piacenza grazie a un gol di Procaccio al 15’. La partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, con i tre punti che rafforzano la posizione del Desenzano in classifica. Un risultato importante nel cammino di entrambe le formazioni, che influisce sulla classifica generale del campionato.

Con un gol al 15’ di Procaccio il Desenzano batte 1-0 il Piacenza nel big match della prima di ritorno di Serie D. I biancorossi di Franzini sono stati l’unica delle prime 6 ad andare al tappeto, in attesa del posticipo di domani (14,30) fra Pro Sesto e Progresso. In vetta resta il Lentigione (sesta vittoria di fila) a cui basta un rigore di Nani al 40’ per passare a Crema. Festeggia anche la Pistoiese in cui debuttava mister Lucarelli che ha lanciato subito Saporetti dal 1’: ma il gol partita a Imola (prima gara con Protti in panchina) arriva grazie alla punizione di Maldonado al 62’. LA 1^ DI RITORNO: Desenzano-Piacenza 1-0, Cittadella-Correggese 2-0, Crema-Lentigione 0-1, Imolese-Pistoiese 0-1, Rovato-Palazzolo 0-0, Sasso M. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Risultati e classifica. Piacenza battuto nel big match

