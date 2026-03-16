M5S incontro sulla riforma della giustizia a Morra De Sanctis

Venerdì 20 marzo alle ore 17, a Morra De Sanctis, il Movimento Cinque Stelle terrà un incontro dedicato alla riforma della giustizia. L’evento si svolgerà nel Comune e coinvolge rappresentanti del partito e cittadini interessati ai temi giudiziari. L’obiettivo principale è discutere le proposte di modifica del sistema giudiziario italiano.

Venerdì 20 marzo, alle ore 17, a Morra De Sanctis il Movimento Cinque Stelle organizza un incontro sulla riforma della giustizia. La discussione si svolgerà presso la sala convegni de Il cigno blu. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Morra De’ Sanctis: il 2026 è l’anno della donna agricoltriceIl borgo di Morra De’ Sanctis ha ospitato un incontro cruciale per il futuro dell’agricoltura femminile in Campania, trasformando il Castello Biondi... Morra De Sanctis, la minoranza contesta il percorso della gestione della piscina comunaleMorra De Sanctis (Avellino) – La gestione della piscina comunale di Morra De Sanctis continua a essere al centro di un acceso confronto politico tra...