La giustizia penale ha deciso di rinviare il processo a causa di problemi di salute di un funzionario pubblico coinvolto in un’indagine sulla frode residenziale. Il funzionario ha accusato un grave declino della memoria, impedendogli di partecipare alle udienze. La sospensione riguarda l’intero procedimento giudiziario, che rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

La giustizia penale si ferma di fronte al declino cognitivo di un funzionario pubblico coinvolto in una rete di frode residenziale. Il giudice Luca Ramponi ha deciso di sospendere l’iter processuale per Roberto Campari, ex messo comunale di 59 anni, a seguito di una perizia psichiatrica che ne attesta l’incapacità di ricordare eventi passati e recenti. L’indagine, coordinata dalla procura guidata da Maria Rita Pantani, aveva già portato all’arresto del funzionario nel dicembre del 2023 per reati gravi come corruzione e falso. Tuttavia, la valutazione della dottoressa Matilde Forghieri indica che il danno alla memoria non è irreversibile, aprendo la strada a un rinvio delle udienze al mese di settembre per verificare eventuali miglioramenti clinici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia in pausa: il messo con amnesia, processo rinviato

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