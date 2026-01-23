Morte di Andrea processo rinviato Il padre | Giustizia non vendetta

Il processo per la morte di Andrea Prospero, imputato Emiliano Volpe, è stato rinviato e potrebbe concludersi con un patteggiamento. Volpe è accusato di aver contribuito, attraverso istigazione o aiuto, al suicidio dello studente di Lanciano. Il padre di Andrea ha sottolineato l’importanza di cercare giustizia, evidenziando la volontà di non cadere nella vendetta. Il procedimento riprenderà in una nuova data, nel rispetto delle procedure legali.

Potrebbe definirsi con un patteggiamento il processo per la morte di Andrea Prospero. Processo che vede imputato l’amico dello studente di Lanciano, Emiliano Volpe, accusato di istigazione o aiuto al suicidio. Ieri, davanti alla Corte d’assise di Perugia, presidente Angela Avila, si è aperto il dibattimento per chiudersi pochi minuti dopo con la richiesta da parte della difesa, l’avvocato Alessandro Ricci, di un rinvio a un’udienza successiva per proporre una nuova ipotesi di patteggiamento dopo quella respinta dal gup a luglio. In quella circostanza, la proposta di tre anni di condanna da scontare come servizi sociali era stata ritenuta non sufficiente dal giudice Simona Di Maria che aveva giudicato anche non sincero il pentimento che l’imputato aveva manifestato nelle dichiarazioni spontanee, sottolineando la gravità del suo comportamento nel corso della tragica conversazione telematica tra i due ragazzi, con uno che chiedeva di essere incoraggiato a ingurgitare i farmaci che l’avrebbero ucciso e l’altro che, secondo la pubblica accusa (in aula ieri la sostituta Annamaria Greco e il procuratore Raffaele Cantone) lo avrebbe incitato ad andare fino in fondo ai suoi intenti, come poi effettivamente si era verificato il 24 gennaio 2025, quando Andrea avrebbe dovuto incontrare la sorella Anna per pranzare insieme, ma non si era presentato all’appuntamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Processo Andrea Prospero, nuovo tentativo di patteggiamento. Il padre: "Non vogliamo vendetta, ma vera giustizia"

Morte Andrea Prospero, processo rinviato per un nuovo tentativo di patteggiamento

