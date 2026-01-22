Cos’è l’accordo Mercosur con l’Europa e perché è stato rinviato alla corte di giustizia dell’UE

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, che coinvolge Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, è un’intesa di libero scambio nata dopo oltre ventisei anni di negoziati. Questa iniziativa mira a creare la più vasta area di commercio globale, comprendente oltre 700 milioni di persone. Tuttavia, il percorso è stato rinviato alla Corte di Giustizia dell’UE, che valuterà alcuni aspetti legali e ambientali dell’accordo prima della sua attuazione definitiva.

L’accordo Ue-Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), negoziato ormai da 26 anni, porterà alla creazione della più vasta area di libero scambio al mondo, con oltre 700 milioni di persone in totale. Nel 2024 l’Ue ha esportato nei quattro Paesi per 84 miliardi di euro, in buona parte dalle 30.000 piccole-medie imprese europee. Gli investimenti (2023) Ue nei quattro Paesi sono stati pari a 388 miliardi di euro. L’intesa prevede il progressivo annullamento dei dazi sul 91% degli scambi, facilitando la vendita di beni Ue nell’area Mercosur. Al momento i dazi dei quattro Paesi Mercosur sulle merci Ue sono del 35% sulle auto, del 20% sui prodotti industriali, del 18% su quelli chimici e del 14% su quelli farmaceutici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

