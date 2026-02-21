Arisa a Sanremo 2026 | il ritorno da favorita con l'autore Giuseppe Anastasi

Arisa sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Magica favola": l'ottava partecipazione con "Magica favola" e il ritorno con l'autore Giuseppe Anastasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, dal ritorno della coppia Arisa e Anastasi a Raf e il figlio: le storie dietro gli autori delle canzoniSanremo 2026 si prepara ad accogliere una selezione di autori e artisti di rilievo.

Sanremo 2026, Arisa torna con Magica Favola: svelato l’autore del branoSanremo 2026 vedrà il ritorno di Arisa, che presenta il brano

Arisa fa il fitting dei vestiti di Sanremo 2026: Sono nuda, bisogna divertirsiArisa ha fatto il fitting degli abiti che indosserà al Festival di Sanremo 2026 e senza mezzi termini ha anticipato che sul palco sarà nuda ... fanpage.it

Magica Favola Testo – Arisa | Sanremo 2026Leggi il testo ufficiale di Magica Favola di Arisa, il brano in gara a Sanremo 2026. Testo completo, significato, analisi e curiosità della canzone. canzoniweb.com

Arisa è pronta a calcare nuovamente il palco di Sanremo. Quest'anno lo farà con "Magica Favola" scritta insieme a Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass. Il pezzo sarà contenuto nel nuovo album "Foto Mosse" che arriverà in primavera. Nell'attesa, sono già - facebook.com facebook