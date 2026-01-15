Violenze e minacce durante l’affidamento ai servizi sociali arrestato a Fondi

Il 15 dicembre 2025 a Fondi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 53 anni, sospeso dal affidamento in prova ai servizi sociali. L’intervento è stato disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma a seguito di violenze e minacce durante il periodo di affidamento. L’arresto si inserisce nelle verifiche relative al rispetto delle condizioni della misura alternativa, al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Fondi, 15 dicembre 2025 – La Polizia di Stato, a Fondi, in esecuzione del decreto di sospensione della misura alternativa al carcere disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma, ha tratto in arresto un uomo, classe 1970, che stava scontando una pena definitiva con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Fondi erano intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della moglie, che aveva segnalato una situazione di forte conflittualità familiare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Percorso esemplare in carcere, 39enne ottiene l'affidamento ai servizi sociali Leggi anche: Trovato con droga, era in affidamento in prova ai servizi sociali: finisce in carcere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Violenza contro le donne, minacce e aggressioni durante le feste - Il marito, 66 anni, la colpisce con un ferro da stiro e un mestolo da cucina, poi la spinge contro lo spigolo del frigorifero. rainews.it Ore di violenze e minacce ai danni di un connazionale. La vittima, un 27enne, nelle mani dei rapitori da giovedì e liberato sabato con la madre da polizia di Stato, carabinieri e polizia locale facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.