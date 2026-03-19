A Giugliano, alcuni rom hanno tentato di speronare un'auto dei carabinieri durante un controllo e si sono poi schiantati. I sospetti non si sono fermati all'alt dei militari e sono partiti un inseguimento lungo le strade della zona. Durante la fuga, l'auto dei fuggitivi si è scontrata con altri veicoli e ha terminato la corsa contro un muro.

Non si sono fermati all’alt dei carabinieri ed è scattato un inseguimento per le strade di Giugliano finito con l’arresto di tre persone per fuga pericolosa e resistenza I fatti sono avvenuti in via Ripuaria, all’altezza di un distributore di carburanti, dove i militari della sezione radiomobile della compagnia locale stavano effettuando un posto di controllo. A bordo di un Ford Transit viaggiavano un 38enne già noto alle forze dell’ordine e due giovani di 20 e 19 anni, tutti residenti nel campo rom di via Francesco a Patria. Alla vista della paletta, il conducente anziché fermarsi ha accelerato dando il via a un inseguimento durato circa sei chilometri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Giugliano, Rom in fuga tentano di speronare auto dei Cc e si schiantano

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