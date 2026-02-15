Scoperto deposito illecito di veicoli e materiali pericolosi | scattano due denunce

Da agrigentonotizie.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Raffadali hanno individuato un deposito illegale di veicoli e materiali pericolosi, causando il sequestro di un'area privata. Durante un controllo di routine, i militari hanno scoperto che il sito ospitava automobili abbandonate, parti meccaniche smaltite illegalmente e rifiuti tossici, accumulati senza autorizzazioni ufficiali. In seguito alle verifiche, sono state denunciate due persone responsabili dell’illecito utilizzo del terreno. L’operazione è frutto del lavoro congiunto tra i carabinieri, il Centro anticrimine natura e l’Arpa.

Sigilli dei carabinieri in un’area privata trasformata in punto di accumulo senza autorizzazioni. Sequestrati mezzi, componenti meccaniche e rifiuti speciali. Avviate verifiche sui possibili danni ambientali L'’area è nella disponibilità di un quarantenne del posto. Sarebbero stati accumulati veicoli fuori uso e numerosi componenti destinati allo smontaggio in assenza delle autorizzazioni previste. Nel terreno, inoltre, sarebbero stati rinvenuti rifiuti appartenenti a diverse categorie, comprese tipologie speciali e potenzialmente pericolose, con possibili conseguenze per la sicurezza ambientale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Scoperta discarica fantasma a Belmonte Mezzagno: scattano due denunce per roghi e smaltimento illecito di rifiuti

Pozzuoli, scoperto deposito di veicoli rubati: recuperati 5 mezzi dalla Polizia municipale

La Polizia Municipale di Pozzuoli ha individuato un deposito di veicoli rubati negli ex capannoni Sofer.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Recco: scoperto deposito illecito di rifiuti pericolosi, denunciato imprenditore; Scoperto deposito illecito di veicoli e materiali pericolosi: scattano due denunce - AgrigentoNotizie; Oltre 191.000 dosi di botulino illegale destinate al mercato nero: sequestrato deposito abusivo di farmaci a Napoli; Arghillà, scoperto deposito di auto rubate: blitz dei Carabinieri contro il traffico illecito di veicoli.

scoperto deposito illecito diScoperto a Napoli un deposito segreto di cosmetici e sieri estetici illegali: VIDEO.Napoli, 12 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine un’operazione decisiva a Soccavo, sequestrando quasi 200.000 dosi di botulino destinate al mercato parallelo. Questi med ... napolipiu.com

scoperto deposito illecito diScoperto deposito di farmaci per centri estetici a Napoli, sequestrati quasi 200mila prodotti fuorileggeI prodotti, scoperti in un garage trasformato in un vero e proprio hub del botulino, avrebbero generato guadagni da oltre mezzo milione di euro se immessi sul mercato parallelo ... internapoli.it