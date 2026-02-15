Scoperto deposito illecito di veicoli e materiali pericolosi | scattano due denunce

I carabinieri di Raffadali hanno individuato un deposito illegale di veicoli e materiali pericolosi, causando il sequestro di un'area privata. Durante un controllo di routine, i militari hanno scoperto che il sito ospitava automobili abbandonate, parti meccaniche smaltite illegalmente e rifiuti tossici, accumulati senza autorizzazioni ufficiali. In seguito alle verifiche, sono state denunciate due persone responsabili dell’illecito utilizzo del terreno. L’operazione è frutto del lavoro congiunto tra i carabinieri, il Centro anticrimine natura e l’Arpa.

Sigilli dei carabinieri in un'area privata trasformata in punto di accumulo senza autorizzazioni. Sequestrati mezzi, componenti meccaniche e rifiuti speciali. Avviate verifiche sui possibili danni ambientali L''area è nella disponibilità di un quarantenne del posto. Sarebbero stati accumulati veicoli fuori uso e numerosi componenti destinati allo smontaggio in assenza delle autorizzazioni previste. Nel terreno, inoltre, sarebbero stati rinvenuti rifiuti appartenenti a diverse categorie, comprese tipologie speciali e potenzialmente pericolose, con possibili conseguenze per la sicurezza ambientale.