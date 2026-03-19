Nella zona di Giugliano, otto episodi sono stati accertati dalla Procura di Napoli Nord riguardo a dipendenti di una ditta di rifiuti che smaltivano materiali speciali in modo illecito. I carabinieri della Forestale hanno raccolto prove dettagliate su come funzionava questa filiera di smaltimento non autorizzato. Le indagini hanno portato alla contestazione di questi casi, tutti documentati con precise verifiche.

Almeno otto gli episodi contestati dalla Procura di Napoli Nord. Tutti documentati dai carabinieri della Forestale. I due dipendenti della ditta rifiuti di Giugliano avevano collaudato un vero e proprio sistema che permetteva loro di incassare profitti extra smaltendo materiali speciali per conto di società e aziende del territorio. Solventi, vernici e componenti di veicoli contaminati da sostanze oleose. Il modus operandi era semplice. Dopo il turno all'alba, i due indagati - oggi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico - posavano i mezzi della ditta e con i veicoli personali svolgevano attività illegale di raccolta rifiuti durante l'orario di lavoro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, dipendenti infedeli della ditta rifiuti smaltivano materiali speciali: come funzionava la filiera

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