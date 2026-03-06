Dipendenti infedeli della ditta orafa rubano denaro e lingotti d' oro per oltre 170mila euro incastrati dalle telecamere e arrestati

Due dipendenti di una ditta orafa sono stati arrestati dopo aver rubato oltre 170mila euro tra denaro e lingotti d’oro. I proprietari dell’azienda hanno scoperto il furto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno incastrato i dipendenti. Le forze dell’ordine hanno eseguito gli arresti, ponendo fine all’attività illecita.

VICENZA - Sono stati sorpresi a rubare denaro e lingotti d'oro per un totale di oltre 170mila euro: ad accorgersi del furto dei dipendenti infedeli sono stati i proprietari di una ditta orafa a Vicenza. I tre lavoratori italiani, rispettivamente un 23enne, un 55enne e un 56enne sono stati pizzicati dalle telecamere di video sorveglianza installate all'interno della ditta. Il furto I tre dipendenti hanno portato via denaro per l’ammontare di circa 3.500,00 euro, diversi lingotti d’oro tra cui uno del peso di 1,2 kg e del valore di circa 170.000,00 euro: il gruppo è stato denunciato per furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

