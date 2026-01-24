rapina a mano armata assalto alla gioielleria bottino da 80mila euro

Una rapina a mano armata si è verificata presso una gioielleria di un centro commerciale, con un bottino stimato di 80.000 euro. I malviventi sono entrati da un accesso secondario per evitare l’attenzione, entrando in azione con intento di colpire in modo rapido e mirato. L’episodio si inserisce in un quadro di episodi simili, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree commerciali.

Si intrufolano nel centro commerciale da un’entrata secondaria, così da non dare nell’occhio, e poi vanno a colpo sicuro. Sono travisati, imbracciano un fucile, e forse anche una pistola. Fanno irruzione nel negozio che espone la merce più costosa, ovvero una gioielleria. E compiono un colpo chirurgico, senza sbavature, impossessandosi di un bottino a molti zeri (forse 80mila euro). Rapina a mano armata giovedì sera a “I gioielli di Valenza“, all’interno del centro commerciale Italmark di via Brescia a Chiari. Erano da poco passate le 19 quando un commando di tre uomini ha appunto preso di mira la gioielleria in questione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

