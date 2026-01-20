Comune di Baronissi un gesto collettivo per la Giornata della Memoria | nasce l’Albero della Memoria

Il Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l’installazione dell’Albero della Memoria. Un gesto collettivo che mira a ricordare le vittime della Shoah e di altri stermini di massa, promuovendo valori di memoria, partecipazione e responsabilità civile. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di consapevolezza condivisa, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di riflettere sul valore della tolleranza.

Il 27 gennaio 2026 Baronissi sceglie di ricordare le vittime della Shoah e di tutti gli stermini di massa con un'iniziativa corale che unisce memoria, partecipazione e impegno civile. In occasione della Giornata della Memoria, la città darà vita all' Albero della Memoria, un'azione simbolica e condivisa che coinvolgerà l'intera comunità. Nel giorno che segna l'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, cittadini, studenti, associazioni, parrocchie e realtà del territorio saranno chiamati a prendere parte a un percorso di riflessione collettiva, trasformando il ricordo in responsabilità attiva.

