Il 21 e 22 marzo si svolgono le Giornate Fai di primavera, giunte alla 34ª edizione, con 780 luoghi aperti al pubblico in 400 città italiane. Durante il fine settimana, i visitatori potranno accedere gratuitamente a monumenti, siti storici e luoghi di interesse culturale, contribuendo con un'offerta libera. L’evento coinvolge diverse regioni del paese, offrendo l’opportunità di scoprire testimonianze del patrimonio italiano.

Ben 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di primavera, arrivate alla 34esima edizione. Un appuntamento, ormai noto ai cittadini, dedicato alla riscoperta dell’immenso patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia, che è stato presentato questa mattina al ministero della Cultura. Le aperture straordinarie Tra le aperture straordinarie, di beni e ambienti normalmente non accessibili al pubblico, a Roma ci sarà quella del Palazzo del ministero dell’Istruzione e del Merito, progettato da Cesare Bazzani nel 1912; o della Corte Suprema di Cassazione, con sede presso il Palazzo di Giustizia, realizzato su progetto dell’architetto Guglielmo Calderini tra il 1888 e il 1910. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 città

Articoli correlati

Giornate FAI di Primavera, quali sono i luoghi aperti a Napoli: c'è anche lo Stadio MaradonaTutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di...

Le Giornate FAI di Primavera a Isola del LiriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato...

Altri aggiornamenti su Giornate Fai di primavera il 21 e 22...

Temi più discussi: Giornate FAI di primavera: porte aperte all’arte e alla bellezza; Giornate Fai di primavera 2026: luoghi aperti e visite guidate a Milano e provincia; MiC, il Ministro Giuli alla presentazione delle Giornate FAI di Primavera; Giornate FAI di Primavera - FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - eventi.

Giornate FAI di Primavera, sono oltre 700 le aperture in ItaliaIl 21 e 22 marzo 2026 visite straordinarie, a contributo libero, in centinaia di siti storici, artistici e paesaggistici solitamente chiusi al pubblico ... insideart.eu

Giornate FAI di primavera, i 780 luoghi da visitare il 21 e 22 marzo 2026Giunte alla 34ª edizione, le Giornate FAI di primavera 2026 danno la possibilità a centinaia di migliaia di italiani, nel primo fine settimana di primavera, di visitare alcuni degli edifici del ... siviaggia.it

Vuoi scoprire in anteprima quali luoghi straordinari potrai visitare alle #GiornateFAI di Primavera nel weekend del 21 e 22 marzo Non perdere la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza del Ministro Alessandro Giuli, in programma lu - facebook.com facebook