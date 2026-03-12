Giornate Fai di primavera | alla scoperta dei tesori di Tirano

La Delegazione FAI di Sondrio ha annunciato le aperture straordinarie a Tirano durante le Giornate FAI di Primavera, previste per il 21 e 22 marzo 2026. In queste date, alcuni luoghi storici e monumenti della città saranno visitabili al pubblico grazie all’iniziativa organizzata dall’associazione. L’evento si svolge su tutto il territorio e si rivolge a chi desidera scoprire i tesori nascosti di Tirano.

La Delegazione FAI di Sondrio organizza le aperture straordinarie previste per le prossime Giornate FAI di Primavera, che si terranno a Tirano nei giorni 21 e 22 marzo 2026. Questo evento rappresenta un'occasione unica per scoprire luoghi inediti, poco conosciuti o da riscoprire del nostro territorio. Le aperture saranno visitabili grazie alle visite condotte dagli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto di Istruzione Superiore "Balilla - Pinchetti" di Tirano e dai volontari della Delegazione.

