Brescia | Le iniziative per la Giornata della Memmoria

A Brescia, le iniziative per la Giornata della Memoria 2026 si estendono su più settimane, coinvolgendo la comunità nel ricordo e nella riflessione. Dal gennaio al febbraio, la città propone un calendario di eventi e incontri che favoriscono la consapevolezza e il rispetto, mantenendo viva la memoria delle vittime e promuovendo valori di apertura e tolleranza.

Il Giorno della Memoria 2026 diventa un percorso che accompagna la città per oltre un mese, attraversando gennaio e febbraio con un programma intenso e partecipato. Non una sola giornata simbolica, ma un tempo disteso dedicato al ricordo, allo studio e al confronto, pensato in modo particolare.

