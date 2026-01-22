Giornata della memoria | tutte le iniziative per non dimenticare le vittime della Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, le istituzioni e le realtà culturali della provincia di Ravenna rinnovano il loro impegno nel ricordare le vittime della Shoah. A ottantuno anni dalla liberazione di Auschwitz, si susseguono iniziative volte a preservare la memoria delle deportazioni e dello sterminio di milioni di persone, affinché questi eventi non siano mai dimenticati e rimangano esempio di impegno civile e memoria storica.

A ottantuno anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945, le amministrazioni locali e le realtà culturali della provincia di Ravenna rinnovano l'impegno a custodire la memoria della Shoah, delle deportazioni e dello sterminio di milioni di persone nei.

