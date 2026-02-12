Beccata così Il fuorionda ‘rubato’ a Giorgia Meloni | cosa ha detto VIDEO

Un video rubato ha catturato un momento inatteso della premier Giorgia Meloni, durante un fuorionda. In pochi secondi, le telecamere hanno ripreso una frase che ora fa discutere. Il video si diffonde rapidamente sui social, alimentando commenti e interrogativi sull’episodio.

Un momento inatteso, pochi secondi ripresi dalle telecamere e una frase finita immediatamente sotto i riflettori. Durante un punto stampa a margine dell’incontro informale dei leader dell’Unione europea, la premier Giorgia Meloni si è lasciata andare a un commento spontaneo, pronunciato a microfoni aperti: «Sto congelando». La scena si è svolta al Castello di Alden Biesen, nei pressi di Liegi, in Belgio, dove si è tenuto il confronto tra i principali rappresentanti istituzionali europei. La frase, arrivata in un momento di pausa tra una risposta e l’altra alle domande dei cronisti, è stata rapidamente rilanciata online e ha iniziato a circolare su più piattaforme. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it

