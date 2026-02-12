Fuorionda della premier Meloni durante il punto stampa in Belgio | Sto congelando – Il video

Durante un incontro tra i leader europei al Castello di Alden Biasen vicino a Liegi, la premier Meloni è stata sorpresa mentre pronunciava alcune parole in modo informale. Nel video pubblicato, si sente chiaramente che dice:

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Piccolo fuorionda della premier Meloni durante il punto stampa a margine dell'incontro informale dei leader Ue al Castello di Alden Biasen, non lontano da Liegi, in Belgio. "Sto congelando" ha esclamato la premier, mentre uno dei cronisti le rivolgeva una domanda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad Beppe Sala perde in Europa la guerra dei wc di Milano: la Corte di Giustizia Ue boccia la gara con cui aveva assegnato 110 bagni hi-tech Remigrazione, «piccole patrie» e la spiegazione sulla “fiamma” nel simbolo: cosa c’è nello statuto del nuovo partito di Vannacci🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Meloni Belgio

Durante le Olimpiadi, Giorgia Meloni si è lasciata andare a un fuorionda che sta facendo discutere.

Durante il vertice Ue a Liegi, Giorgia Meloni si è mostrata senza cappotto, lasciando trasparire un momento di nervosismo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Meloni Belgio

Argomenti discussi: Dal Se disce Angelo al presidente finlandese al Sono ancora viva a Parolin, i fuorionda della premier Meloni alle Olimpiadi - Il video; La telecronaca della cerimonia delle Olimpiadi è stata imbarazzante; Anziano rinviato a giudizio per la morte di un motociclista; Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni.

Fuorionda della premier Meloni durante il punto stampa in Belgio: Sto congelando(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Piccolo fuorionda della premier Meloni durante il punto stampa a margine dell'incontro informale dei leader Ue al Castello di Alden Biasen, non lontano da Liegi, ... quotidiano.net

Fuorionda della premier Meloni durante il punto stampa in Belgio: Sto congelando – Il video(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Piccolo fuorionda della premier Meloni durante il punto stampa a margine dell'incontro informale dei leader Ue al Castello di Alden Biasen, non lontano da Liegi, ... open.online

Dal «Se disce Angelo» al presidente finlandese al «Sono ancora viva» rivolta a Parolin, i fuorionda della premier Meloni alle Olimpiadi - Il video x.com

Il direttore in bilico dopo le gaffe all’apertura dei Giochi. I giornalisti: sciopero delle firme. L’ipotesi di un cambio dopo le Olimpiadi. Ma la premier e - nonostante le critiche - anche Rossi, fanno quadrato: nessuna richiesta di dimissioni. *** Un’«assunzione di facebook