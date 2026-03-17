Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez | ecco quando

Giorgia Meloni sarà ospite del podcast di Fedez e Mr Marra in una puntata speciale dedicata all’informazione politica. La premier discuterà di vari temi insieme ai due conduttori di Pulp Podcast. La puntata è programmata per un determinato giorno e rappresenta un momento di confronto tra politica e cultura pop. L’evento attirerà l’attenzione degli ascoltatori interessati alle tematiche attuali.

Giorgia Meloni sarà ospite del podcast di Fedez e Mr Marra. Una puntata speciale dedicata all’informazione politica in cui la premier affronterà numerosi temi in compagnia dei due conduttori di Pulp Podcast. Quando Giorgia Meloni sarà ospite di Pulp Podcast. Dopo numerose indiscrezioni la conferma è finalmente arrivata. Con un comunicato e un video pubblicato su Instagram, Fedez e Mr Marra hanno annunciato la presenza della premier Giorgia Meloni a Pulp Podcast a pochi giorni dal voto per il referendum sulla giustizia. Visualizza questo post su Instagram La puntata fa parte di un format in cui avvengono dei confronti politici con lo scopo, come sottolineato in una nota, di coinvolgere il pubblico che è “spesso distante dai formati tradizionali dell’informazione politica”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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