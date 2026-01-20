Il Pirandello Pulp di Gioele Dix in scena al Guglielmi

Al Teatro Guglielmi, domani e giovedì alle 21, sono in programma due serate dedicate a “Pirandello Pulp”, interpretato da Massimo Dapporto e Fabio Troiano. Lo spettacolo propone un’interpretazione moderna e originale delle opere di Luigi Pirandello, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e confronto con la drammaturgia dello scrittore siciliano. Un evento culturale da non perdere per gli appassionati di teatro e letteratura.

Doppio appuntamento al Teatro Guglielmi domani e giovedi, alle 21 in entrambe le date, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano che portano in scena " Pirandello Pulp ". Lo spettacolo di Edoardo Erba, diretto da Gioele Dix, torna a rendere protagonista sul palcoscenico del Guglielmi il teatro che riflette su sé stesso, che gioca con i suoi codici e li ribalta. Va in scena un omaggio brillante, irriverente e sorprendentemente attuale a Luigi Pirandello. "Pirandello Pulp" è una commedia metateatrale che unisce intelligenza e divertimento, conducendo lo spettatore in un gioco di specchi capace di svelare verità inattese.

"Pirandello Pulp" di Edoardo Erba diretto da Gioele Dix in programmazione il 21 e 22 gennaio al Teatro Guglielmi di Massa

