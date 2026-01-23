Tre disavventure di coppia, scritte e dirette da Gioele Dix, esplorano le complessità delle relazioni tra uomini e donne attraverso tre epoche diverse. Lo spettacolo “Eccoci qui” invita a riflettere sull’eterno enigma del capirsi, offrendo uno sguardo sobrio e articolato sulle dinamiche di coppia. Un’occasione per approfondire con delicatezza e profondità temi universali, senza enfasi, in un linguaggio semplice e diretto.

Tre epoche, tre coppie, un solo eterno enigma: capirsi tra donne e uomini è proprio impossibile? Una domanda a cui cercherà di dare una risposta lo spettacolo “Eccoci qui. Tre disavventure di coppia“, in scena al teatro Mina Mezzadri dal 27 gennaio all’8 febbraio, nell’ambito della rassegna del Ctb (che lo ha anche prodotto). Valentina Cardinali è protagonista di questo spettacolo scritto e diretto da Gioele Dix, artista con cui Cardinali ha condiviso il palcoscenico in diverse occasioni. Grazie al suo talento camaleontico e alla capacità di restituire una molteplicità di personalità e voci, assistiamo al dipanarsi delle storie di tre coppie che ci raccontano il rapporto uomo-donna, con un finale sorprendente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre disavventure di coppia. Scritto e diretto da Gioele Dix

