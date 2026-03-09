Montreal pioggia azzurra all’International Gymnix | manita FGI nella Junior Cup

A Montreal, durante l’International Gymnix, l’Italbaby della ginnastica artistica femminile ha ottenuto risultati significativi nelle finali di specialità della Junior Cup. La competizione si è svolta sotto una pioggia azzurra, con la Federazione Ginnastica d’Italia che ha conquistato diverse medaglie nella categoria Junior. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di vari paesi, con la squadra italiana che ha confermato la propria presenza sulla scena internazionale.

A Montreal l'Italbaby della ginnastica artistica femminile lascia il segno: nelle finali di specialità della Junior Cup dell'International Gymnix arriva una vera "tempesta" tricolore. Il bilancio parla chiaro: cinque medaglie su quattro attrezzi, a cui si aggiunge il bronzo a squadre già conquistato, per un totale di sei podi complessivi. Un bottino che certifica la crescita della nuova generazione e lancia il prossimo appuntamento: obiettivo Jesolo. La serie di piazzamenti pesanti parte dal volteggio, dove Giada Di Pietro si prende il bronzo grazie a una media di 12.983: due salti solidi la portano dietro l'americana Amia Pugh.Bank e la giapponese Yume Minamino.