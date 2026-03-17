Tra corso Garibaldi e via Padre Vicinio da Sarsina si trova il Giardino Alzheimer, un'area verde cittadina che si distingue per la sua funzione dedicata. Si tratta di uno spazio pubblico nato come parte di un progetto specifico, con l’obiettivo di offrire un ambiente idoneo. Attualmente, si lavora affinché il giardino venga adeguatamente tutelato e mantenuto nel tempo.

Tra le varie aree verdi cittadine, spicca il Guardino Pubblico tra corso Garibaldi e via Padre Vicinio da Sarsina. L’area, riqualificata anni fa con l’intento di rappresentare una gemma in termini di fascino ed eleganza nel cuore della città, ha fin qui vissuto fasi alterne. Dopo il periodo di rinascita seguente alla riapertura, il quadro si è complicato in seguito alla all’arrivo di nebulose frequentazioni. I costanti interventi delle forze dell’ordine hanno però almeno parzialmente invertito la rotta. Aspettando un nuovo slancio. Anche in questo spazio verde è presente un’area giochi, che spesso i frequentatori hanno chiesto di migliorare, rendendola più accattivante e con un maggior numero di attività per i bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardino Alzheimer, un bel progetto che però dovrà essere tutelato

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