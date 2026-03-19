Giappone i fiori di ciliegio annunciano l' inizio della primavera

In Giappone, i fiori di ciliegio sono sbocciati, segnando ufficialmente l’arrivo della primavera. Le autorità dell’Agenzia hanno confermato che i primi alberi si sono aperti, attirando numerosi cittadini e turisti nelle aree tradizionali di osservazione. Le strade e i parchi si riempiono di persone che ammirano questa fioritura, simbolo di rinascita e di un nuovo ciclo stagionale.

I fiori di ciliegio annunciano l’inizio della primavera in Giappone. I funzionari dell’Agenzia meteorologica giapponese hanno esaminato attentamente l’albero campione della varietà Somei Yoshino presso il Santuario Yasukuni di Tokyo e hanno spiegato di aver individuato 61 fiori, più di cinque, che è il numero minimo richiesto per l’annuncio. I fiori di ciliegio, o “sakura“, raggiungono solitamente il loro picco tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, quando il Paese festeggia l’inizio del nuovo anno scolastico e lavorativo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, i fiori di ciliegio annunciano l'inizio della primavera Articoli correlati Giappone ancora vittima dell’overtourism: la città di Fujiyoshida annulla il festival dei fiori di ciliegioFujiyoshida annulla il festival dei ciliegi a seguito di comportamenti inaccettabili di troppi turisti internazionali: l'ennesima conseguenza di un... Leggi anche: I fiori all’uncinetto che annunciano la primavera Vivere la magia del GIAPPONE IN PRIMAVERA (sul Kumano Kodo per evitare la folla) Altri aggiornamenti su Giappone i fiori di ciliegio annunciano... Temi più discussi: 'Yozakura' a Tokyo nel 2026: i ciliegi illuminati di sera; Giappone, i migliori luoghi per ammirare le fioriture primaverili, svelati dai viaggiatori; Fioritura dei ciliegi in Giappone: i consigli dei residenti per evitare le folle eccessive; 3 luoghi dove vedere l’Hanami a Roma: la magia dei ciliegi in fiore. Giappone, i fiori di ciliegio annunciano l'inizio della primavera(LaPresse) I fiori di ciliegio annunciano l'inizio della primavera a Tokyo. I funzionari dell’Agenzia meteorologica giapponese hanno ... stream24.ilsole24ore.com Giappone, i migliori luoghi per ammirare le fioriture primaverili, svelati dai viaggiatoriHanami tradizionale tra templi storici, fiumi fioriti e castelli iconici: le destinazioni imperdibili consigliate da chi ha viaggiato in Giappone ... siviaggia.it Fusione nucleare, il Giappone dà il via alla prima fase di Helix Haruka x.com L'emergenza energetica travolge il Giappone: benzina verso i 200 yen e paralisi industriale - facebook.com facebook