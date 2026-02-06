Giappone ancora vittima dell'overtourism | la città di Fujiyoshida annulla il festival dei fiori di ciliegio
La città di Fujiyoshida annulla il tradizionale festival dei ciliegi in fiore. Troppi turisti internazionali si sono comportati in modo irrispettoso, portando all’annullamento dell’evento. La città non ha più le risorse per gestire il flusso di visitatori e preferisce fermarsi per proteggere il suo patrimonio naturale.
Fujiyoshida annulla il festival dei ciliegi a seguito di comportamenti inaccettabili di troppi turisti internazionali: l'ennesima conseguenza di un turismo di massa senza freni e rispetto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Fujiyoshida Festival
L’overtourism colpisce Fujiyoshida, cancellato il festival dedicato alla fioritura dei ciliegi. Il sindaco: “La vita dei cittadini è minacciata dai turisti”
La cittadina di Fujiyoshida ha deciso di cancellare il festival della fioritura dei ciliegi.
Loredana Lecciso vittima dell’odio social dei fan di Al Bano e Romina: “C’è ancora nostalgia, provo amarezza”
Loredana Lecciso ha aperto il suo cuore raccontando il peso delle parole dure che riceve sui social.
Ultime notizie su Fujiyoshida Festival
Argomenti discussi: Il viaggio della memoria, ad Hiroshima i lavori degli alunni di Povegliano; Forti nevicate hanno paralizzato il Giappone, il bilancio delle vittime ha raggiunto 35 persone; Collezionista giapponese arriva da Tokio a Roma per vendere 4 Rolex e viene pagato con i soldi del Monopoli.
Giappone, record di vittime per attacchi di orsi nel 2025Record di vittime in Giappone per gli attacchi compiuti dagli orsi nel 2025. Secondo i dati del ministero dell'Ambiente, dall'inizio dell'anno fiscale - che nel Paese del Sol Levante avviene il primo ... ansa.it
Giappone, ondata di neve senza precedenti: 30 morti e centinaia di feritiDa oltre due settimane forti nevicate colpiscono il Giappone settentrionale e occidentale. Situazione particolarmente critica nella prefettura di Aomori. msn.com
Nevicate record in Giappone; Aomori, praticamente al livello del mare nell’estremo nord dell’isola di Honshu, località già nota per la grande nevosità, ha raggiunto il record di 180 cm caduti nel solo mese di gennaio e l’inverno non è affatto finito !!!! Purtroppo si facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.