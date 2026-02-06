Giappone ancora vittima dell'overtourism | la città di Fujiyoshida annulla il festival dei fiori di ciliegio

La città di Fujiyoshida annulla il tradizionale festival dei ciliegi in fiore. Troppi turisti internazionali si sono comportati in modo irrispettoso, portando all’annullamento dell’evento. La città non ha più le risorse per gestire il flusso di visitatori e preferisce fermarsi per proteggere il suo patrimonio naturale.

