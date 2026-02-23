I fiori all’uncinetto che annunciano la primavera

L’arte dell’uncinetto invade gli spazi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, portando i fiori fatti a mano che segnalano l’arrivo della primavera. La causa di questa invasione creativa è la voglia di portare colore e calore tra atleti e spettatori, trasformando gli ambienti freddi delle competizioni. Le decorazioni, realizzate da appassionati locali, riempiono di allegria gli spazi pubblici e le aree di attesa, creando un contrasto vivace con l’atmosfera glaciale delle gare.

Articolo. Tra una gara e l’altra delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, l’uncinetto conquista gli spogliatoi e gli spalti. E diventa l’idea creativa per un bouquet handmade in vista della primavera La disciplina non ufficiale delle Olimpiadi appena concluse? Per molti, l’uncinetto. Come reso noto in un articolo de L’Espresso, durante i Giochi di Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tra una gara e l’altra, le immagini di atleti seduti sugli spalti con gomitolo e ferri in mano hanno fatto sorridere il web. Eppure dietro quei punti intrecciati non c’era solo un passatempo curioso, ma una strategia per gestire stress e concentrazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

