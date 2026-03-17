Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme la conferma in un video sui social

Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno pubblicato un video su TikTok in cui ballano insieme, mostrando di essere di nuovo in compagnia. La clip, condivisa sui social, conferma il loro riavvicinamento dopo settimane di voci e speculazioni. Entrambi appaiono sorridenti e a loro agio, mentre si divertono in modo spontaneo davanti alla telecamera.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme. La conferma arriva da un video pubblicato su TikTok in cui i due ballano insieme, divertendosi, sebbene le voci di un loro riavvicinamento fossero emerse già questa estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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