Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono una coppia | lui spiega perché non si mostrano insieme

Manuel Maura ha spiegato sui social i motivi per cui lui e Francesca Sorrentino non vengono mostrati insieme. I due hanno partecipato a una precedente edizione di Temptation Island, ma la loro relazione si è conclusa nel villaggio. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alla loro separazione o alla loro attuale situazione.

Manuel Maura sui social svela perché lui e Francesca Sorrentino non si fanno vedere insieme. Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno preso parte ad una passata edizione di Temptation Island, la loro storia d’amore però giunse al capolinea nel villaggio. Storia Ig di Manuel Maura (Screen Ig stories @maurasmanuel) Lei aveva scoperto alcuni tradimenti che l’avevano ferita moltissimo, aveva anche provato a ritrovare l’amore a Uomini e Donne senza però riuscirci. L’ex tronista è stata avvisata qualche tempo fa con l’ex fidanzato e in molti hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma, che lei dopo un po’ ha deciso di confermare. In molti hanno criticato la sua decisione, lei però sui social disse di non essere stata certo l’unica a perdonare un tradimento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Volevo dirvi che in Italia non sono l’unica ad aver perdonato le corna, molte lo sanno solo che non vanno in una trasmissione televisiva". Così Francesca Sorrentino ha scelto di raccontare apertamente il nuovo capitolo della sua storia con Manuel Maura, lasci - facebook.com facebook