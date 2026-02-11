Due uomini sono stati condannati a tre e quattro anni di carcere per aver usato le stanze di un hotel nel quartiere Foce come base di spaccio. I carabinieri hanno trovato nelle stanze numerose dosi di droga e minorenni coinvolti nelle consegne ai clienti. Gli uomini avevano istruito ragazzini a fare le consegne di cocaina e hashish, utilizzando i locali dell’albergo come nascondiglio. La polizia ha smantellato l’intera rete di spaccio, che coinvolgeva anche minorenni come pusher.

Utilizzavano la stanza di un hotel in corso Torino, nel quartiere della Foce a Genova, come base di spaccio e un minorenne per le consegne agli acquirenti. Per questo due giovani di 18 e 23 anni sono stati condannati a 3 a 4 anni e 4 mesi in abbreviato I due erano stati arrestati a luglio dai carabinieri. La segnalazione era partita da alcuni residenti che avevano notato uno strano via vai dall’albergo, a cui si accede con self check in. I militari della compagnia di Genova Centro avevano organizzato appostamenti e pedinamenti per ricostruire quanto accadeva. E avevano scoperto che i clienti raggiungevano i pusher nell’hotel, facevano un cenno agli spacciatori affacciati e a quel punto il minorenne scendeva e consegnava la droga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, stanze dell'albergo usate per nascondere la droga e pusher minorenni, condannati due trafficanti di cocaina e hashish

