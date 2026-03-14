Domenica alle 12:30 si gioca Verona-Genoa, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio di Verona e vedrà in campo le due squadre con le rispettive formazioni ufficiali, rispettando le regole del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming.

Verona-Genoa è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’affermazione contro la Roma, meritata, bellissima, importante, ha permesso al Genoa di Daniele De Rossi di allontanarsi un poco dalla zona rossa della classifica. Adesso i liguri devono cercare di gestire il vantaggio che hanno accumulato. E magari cercare pure di chiudere i conti. Il Verona, con la vittoria sul campo del Bologna – totalmente inaspettata ma pure in questo caso meritata – ha fatto capire di essere vivo. Certo, non è semplice per Sammarco riuscire nell’impresa di salvarsi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Verona-Genoa: De Rossi chiude i conti

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