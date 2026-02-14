Daniele De Rossi ha deciso di confermare la formazione della Cremonese in vista della partita contro il Genoa, che si giocherà domenica alle 15. La scelta deriva dalla volontà di mantenere la stabilità in un momento cruciale della stagione. La squadra lombarda punta a ottenere punti importanti per migliorare la posizione in classifica. La partita si presenta come una sfida difficile, con i grigiorossi che cercano continuità dopo alcune partite positive. La gara sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming.

Cremonese-Genoa è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo un avvio di stagione davvero esaltante, la Cremonese è tornata con i piedi per terra. E adesso, dopo mesi senza vittorie, è tornata a rischiare grosso. Nicola aveva avvertito: non bisognava in nessun modo abbassare la guardia, ma le qualità tecniche della sua squadra sono quelle che sono. C’è da sudare per la salvezza. (AnsaFoto) – ilveggente.it Senza dubbio De Rossi quando si è accomodato sulla panchina del Genoa, lo scossone lo ha dato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Genoa: De Rossi conferma il trend

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Genoa - Cagliari pronostico AI Grok 2-1 1-1 #football #previewtv #genoa #cagliaricalcio .

Argomenti discussi: Pronostico Cremonese-Genoa: analisi, quote e consigli; Pronostici Cremonese-Genoa: Statistiche, Analisi, Dove in TV 15.02.2026 Serie A; Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 25ª giornata; Pronostico Genoa Napoli quote analisi 23ª giornata Serie A.

Salvezza, sfida da brividi. Il Secolo XIX su Cremonese-Genoa: De Rossi-Nicola, duello da specialistiSulla prima pagina de Il Secolo XIX si accendono i riflettori su una sfida delicatissima in chiave salvezza. De Rossi affronta Davide Nicola, tecnico. tuttomercatoweb.com

Cremonese-Genoa: dove vederla, formazioni e precedentiCremonese-Genoa, 25a giornata di Serie A: orario, diretta TV su DAZN, probabili formazioni, precedenti storici e pronostico dello scontro diretto del 15 febbraio ... lifestyleblog.it

“ARCHIVIANDO…” - CREMONESE vs INTER (0 a 2) PRONOSTICO RISPETTATO LE VOCI DEL CUORE #TifandoInter #ForzaInter #ChivuInter #Inter #CremoneseInter facebook

"#SassuoloCremonese" - Results on X | Live Posts & Updates x.com