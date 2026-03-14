L'allenatore del Milan ha annunciato che Gimenez non sarà presente nella partita contro la Lazio. Alla vigilia del match, ha commentato anche le possibilità di vincere lo scudetto, affermando che per la Champions League ci sono ancora diversi ostacoli da superare. La conferenza stampa si è concentrata su queste tematiche, lasciando intendere le sfide imminenti per la squadra.

"Dopo la partita erano tutti giustamente contenti. Vincere il derby e prendere tre punti in classifica è stato importante. La squadra martedì si è presentata in allenamento in modo tranquillo e sereno. La Lazio è sempre complicata perché Sarri concede poco e chiude gli spazi. Domani è importante per noi serve un altro passetto in avanti e bisogna arrivare a 70 punti". Così Massimiliano Allegri parla di Lazio-Milan nella conferenza stampa alla viglia. L'allenatore rossonero ha parlato anche della corsa Scudetto contro l'Inter e dei punti da conquistare per entrare in Champions League. Ecco le sue parole: "Non è questione di provare a vincere lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Gimenez non ci sarà. Scudetto? Dico che per la Champions mancano ancora …”

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