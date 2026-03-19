GE Aerospace ha annunciato un investimento di oltre 110 milioni di euro in Europa, con una parte significativa destinata all’Italia. Tra le località coinvolte figura anche Pomigliano, dove si prevedono ricadute dirette sul settore industriale locale. L’annuncio è stato fatto il 19 marzo 2026 a Napoli, sottolineando l’impegno dell’azienda nel rafforzare la propria presenza nel continente.

NAPOLI, 19 MARZO 2026 – GE Aerospace annuncia un piano di investimenti da oltre 110 milioni di euro in Europa, con l’Italia al centro della strategia industriale. Al Paese sono destinati 77 milioni di euro, pari a circa il 70% del totale. L’intervento punta a rafforzare la capacità produttiva attraverso l’introduzione di nuove celle prova motore, macchinari avanzati e tecnologie di additive manufacturing. Il piano prevede inoltre oltre 1.000 nuove assunzioni in Europa entro il 2026, affiancate da ulteriori 40 milioni di euro destinati alle attività di manutenzione, revisione e riparazione dei componenti (MRO). Una parte significativa del progetto riguarda la formazione, con programmi dedicati a oltre 800 studenti tra Italia e Regno Unito, con l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e sostenere la crescita del settore aerospaziale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - GE Aerospace investe 77 milioni in Italia, ricadute anche su Pomigliano

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