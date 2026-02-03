Padova sequestrate 5,5 tonnellate di sigarette in fabbrica clandestina | il blitz della Gdf

La Guardia di Finanza di Padova ha chiuso un’intera fabbrica clandestina di sigarette, sequestrando 5,5 tonnellate di tabacchi e prodotti finiti. L’operazione, condotta in collaborazione con la Procura Europea di Palermo, ha portato all’arresto di alcuni responsabili e alla scoperta di un’attività illecita molto ben strutturata. La scoperta è avvenuta durante un blitz che ha preso di sorpresa i titolari dello stabilimento, nascosto in un’area industriale della città.

Un intero stabilimento industriale destinato alla produzione clandestina di sigarette è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – sede di Palermo. L'intervento, condotto dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo con il supporto del Comando provinciale di Padova, ha portato al sequestro di 5,5 tonnellate di sigarette e 16 tonnellate di tabacco lavorato. Lo stabilimento, individuato nel comune di Vigonza (Padova), era dotato di macchinari e attrezzature in grado di fabbricare circa due milioni di sigarette al giorno. Il valore dell'impianto è stato stimato in oltre un milione di euro.

