Gb epidemia di meningite nel Kent | saliti a 27 i casi fra confermati e sospetti con 2 morti

Nel Kent, zona a sud-est di Londra, il numero di casi di meningite ha raggiunto 27, tra confermati e sospetti. Tra questi, 15 sono stati confermati tramite test di laboratorio, mentre 12 sono ancora sotto indagine. Due persone sono decedute a causa dell'epidemia. La situazione riguarda esclusivamente questa regione e coinvolge persone di diverse età.

(Adnkronos) – Sale a 27 il numero totale di casi segnalati – 15 confermati in laboratorio e 12 sotto indagine – in relazione al focolaio di meningite nel Kent, Inghilterra, zona a Sud-est di Londra. E' quanto riporta l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) che fa riferimento ai dati disponibili al 18. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Meningite, epidemia fra studenti in Uk: 2 morti e 15 casi confermati Regno Unito, epidemia di meningite nel Kent: 15 casi e due vittimeÈ salito a 15 il numero di casi di meningite diagnosticati nel Kent, in Inghilterra. Tutti gli aggiornamenti su Gb epidemia di meningite nel Kent... Temi più discussi: UK, allarme meningite, casi salgono a 20: Epidemia senza precedenti. Un caso anche in Francia; Regno Unito, allarme nazionale per epidemia di meningite: 2 ragazzi morti e 11 in gravi condizioni; Epidemia di meningite senza precedenti in Inghilterra, è corsa contro il tempo; Epidemia di meningite in Inghilterra, i casi salgono e Starmer lancia un appello. Epidemia di meningite in Inghilterra, 27 casi e due mortiNon si arresta il focolaio di meningite che sta interessando l'area del Kent nel sud-est dell'Inghilterra. L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ... lapresse.it Epidemia di meningite B nel Kent, aumentano i contagi: 27 casi. Decretato lo stato di allerta sanitariaE' da oggi in vigore lo stato di allerta sanitaria pubblica decretato ieri formalmente dalla UK Health Security Agency, organismo incaricato ... msn.com L'FBI ha avviato un'indagine per fuga di notizie riguardante l'ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo USA, Joe Kent, secondo quanto riferito da quattro fonti a conoscenza diretta dell'indagine. Martedì 17 marzo, Kent si era dimesso per protesta contro l - facebook.com facebook Il focolaio di #meningite da #meningococco che sta colpendo l’ #Inghilterra si allarga a macchia d’olio con 1 caso a Londra ed uno in Francia. Al momento sono 20 casi di meningite - 11 sospetti e 9 confermati - correlati all'epidemia in corso nel Kent, contea d x.com