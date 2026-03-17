Nel Kent, in Inghilterra, si sono registrati 15 casi di meningite, tutti ricoverati in ospedale. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria sta conducendo un’indagine sull’epidemia, che ha causato anche due decessi. Finora, le autorità non hanno fornito dettagli sulle persone coinvolte o sulle possibili fonti del contagio. La situazione resta sotto osservazione.

È salito a 15 il numero di casi di meningite diagnosticati nel Kent, in Inghilterra. L’ Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa), che sta indagando sull’ epidemia, ha affermato che tutti i casi hanno richiesto il ricovero in ospedale. Le vittime confermate sono una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 21. Secondo l’Ukhsa, quattro dei casi di meningite sono stati confermati come meningite B (MenB). Il meningococco B è la causa più comune di meningite meningococcica nel Regno Unito, ma le vaccinazioni di routine sono state introdotte solo nel 2015, il che significa che l’attuale generazione di studenti e altri adolescenti non è coperta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, epidemia di meningite nel Kent: 15 casi e due vittime

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