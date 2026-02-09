Gaza | quasi 180 palestinesi hanno lasciato la Striscia in una settimana attraverso il valico di Rafah con l’Egitto

Questa settimana quasi 180 palestinesi hanno attraversato il valico di Rafah, che collega Gaza all’Egitto. La riapertura limitata del confine, iniziata il 2 febbraio, ha permesso a molte persone di lasciare la zona, anche se le possibilità di uscire sono ancora ridotte. La situazione rimane tesa, e il flusso di persone che cercano di uscire continua a essere molto controllato.

Almeno 179 persone hanno lasciato la Striscia di Gaza dalla limitata riapertura del valico di Rafah al confine con l’Egitto, avvenuta il 2 febbraio scorso. La riapertura del valico di Rafah La ripresa del transito alla frontiera egiziana, chiusa da Israele dal maggio 2024, è parte integrante del piano per Gaza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tel Aviv consente il passaggio, sotto la supervisione della missione europea Eubam e delle autorità egiziane, di un massimo di 50 residenti palestinesi al giorno, esclusi il venerdì e il sabato, con non più di due accompagnatori ciascuno e soltanto a piedi. 🔗 Leggi su Tpi.it

