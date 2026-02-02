Dopo giorni di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre parzialmente. Circa 150 palestinesi hanno potuto lasciare la Striscia per andare a ricevere cure mediche fuori dal territorio. Ali Shaath, capo del Comitato per Gaza, definisce questa apertura come una “finestra di speranza”. La situazione resta delicata, ma questa novità porta un po’ di sollievo tra le persone in attesa di assistenza.

Una ‘finestra di speranza’, così ha commentato la notizia della riapertura parziale del Valico di Rafah Ali Shaath, capo del Comitato per Gaza. Al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, chiuso dal maggio 2024 dalle forze israeliane che ne avevano preso il controllo del lato palestinese, il passaggio ha riaperto in entrambe le direzioni, seppur in modo limitato. Nella giornata odierna, è prevista l’uscita dalla Striscia di 150 persone, due accompagnatori per ogni palestinese bisognoso di cure, e l’ingresso di 50 persone, che potranno finalmente tornare a casa. Per il momento, la frontiera con l’Egitto resterà tuttavia chiusa all’ingresso degli aiuti umanitari, con le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative che continuano a chiederne una riapertura totale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, riapre valico Rafah: 150 palestinesi lasciano la Striscia per le cure

Approfondimenti su Rafah Valico

Dopo mesi di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre.

Questa mattina, alcuni camion pieni di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, in Egitto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Hamas publicly EXECUTES Palestinians as civil war erupts in Gaza

Ultime notizie su Rafah Valico

Argomenti discussi: Gaza, avviata la riapertura del valico di Rafah; Gaza, riapre il valico di Rafah: Solo ai residenti. Israele: Stop alle attività di Msf; Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Gaza, Hamas restituisce l’ultimo corpo israeliano. Riapre il valico di Rafah.

Gaza, riapre dopo un anno il valico di Rafah ma continuano gli attacchi: bimbo di 3 anni morto dopo raid IdfMentre ha riaperto dopo oltre un anno il valico di Rafah al confine tra Gaza e l'Egitto, che consentirà il passaggio di 50 residenti al giorno in entrambe ... fanpage.it

Gaza bloccata. Riapre (ma quasi per finta) il vitale valico di RafahCentocinquanta palestinesi da Gaza, cinquanta dall’Egitto. Non si sa ancora esattamente in quanti potranno attraversare ogni giorno il valico di Rafah, ... huffingtonpost.it

Gaza bloccata. Riapre (ma quasi per finta) il vitale valico di Rafah x.com

Gaza, riapre il valico di Rafah: chi può passare e quante persone al giorno https://tg.la7.it/esteri/gaza-valico-rafah-aperto-quante-persone-al-giorn-02-02-2026-251915 facebook