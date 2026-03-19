Gasperini ha scelto di lanciare Hojlund e Lookman in campo, ma Robinio Vaz, arrivato quest'inverno alla Roma dal Marsiglia, non riesce a trovare spazio in Serie A. Lo stesso vale per Darryl Bakola, arrivato al Sassuolo, entrambi giovani promesse del calcio francese di 19 e 18 anni. Nonostante le aspettative, finora i due non sono riusciti a conquistare una posizione stabile nelle rispettive squadre.

Arrivati quest’inverno dal Marsiglia in Italia, rispettivamente alla Roma e al Sassuolo, Robinio Vaz (19 anni) e Darryl Bakola (18 anni) faticano a trovare spazio in Serie A, quando fino a pochi mesi fa venivano presentati come il futuro del calcio francese. L’Equipe scrive: Vaz è oggi alla Roma. Come al Marsiglia, anche in Italia si è inizialmente sistemato nel centro sportivo del club, a Trigoria. Un modo per concentrarsi esclusivamente sul calcio. E come a Marsiglia, ha indossato i panni del jolly in una rosa dove la concorrenza ha referenze solide, da Paulo Dybala a Stephan El Shaarawy fino a Donyell Malen. È entrato nel secondo tempo contro il Como domenica, come spesso accade dal suo arrivo alla Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini ha lanciato Hojlund e Lookman, ma non riesce a far emergere Robinio Vaz alla Roma (L’Equipe)

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