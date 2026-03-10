Gasolio alle stelle speculazioni | parte esposto Pescatori pronti a fermarsi

Il prezzo del gasolio è salito drasticamente negli ultimi giorni, provocando preoccupazione tra i pescatori e gli operatori agricoli. Un esposto è stato presentato per denunciare possibili speculazioni, mentre i pescatori si preparano a fermare le attività se la situazione non cambierà. La questione ha suscitato forte tensione tra le categorie coinvolte, che chiedono interventi immediati.

Ferrara, 10 marzo 2026 – In pochi giorni un balzo che fa tremare l'agricoltura e la pesca. Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna, non riesce a trattenere la rabbia. "Ma come – esclama – abbiamo scorte per sei mesi, fino all'altro giorno proclami che annunciavano la nostra autonomia energetica e adesso. Adesso, in poche ore, noi rischiamo di andare a pescare per tornare a casa con le briciole. No, in mezzo al mare per una manciata di niente non andiamo". Il gasolio costava 0,85 ora ha toccato quota 1,25 euro al litro. Il gasolio fino a poco tempo fa – sembra un'altra epoca – costava 0,85 euro al litro. Adesso ha toccato quota 1,25 euro al litro.